Девушка опубликовала откровенное фото в соцсетях

Воспитанница телеведущего Ивана Урганта, дочь его супруги Эрика в соцсетях опубликовала провокационный снимок, который привлек внимание аудитории. На кадрах девушка повернулась к камере задом, нагнувшись в прозрачной юбке – судя по всему, белья на ней в этот момент не было.

В последнее время 21-летняя девушка часто радует подписчиков "пикантными" снимками. После расставания с американским бойфрендом она кардинально сменила имидж и стала чаще демонстрировать тело в откровенных нарядах.

К примеру, ранее Эрика неоднозначно фотографировалась с рукой в трусах, показывала себя в откровенном белье или прозрачной майке. В этот раз она сфотографировалась на фоне картин с изображением раздетых женщин.

Снимок набрал более 8 тысяч лайков. В комментариях одни остались в восторге от ее фото, а другие раскритиковали за излишнюю откровенность. Кто-то заявил, что Эрика "забыла" надеть трусы.

"Мохнатку видно", – шутят пользователи про картину на заднем плане.

Сама падчерица Урганта оставила все выпады в свой адрес без комментариев.