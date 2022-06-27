"Мохнатку видно": падчерица Урганта без белья сверкнула прелестями

"Мохнатку видно": падчерица Урганта без белья сверкнула прелестями
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка опубликовала откровенное фото в соцсетях

Воспитанница телеведущего Ивана Урганта, дочь его супруги Эрика в соцсетях опубликовала провокационный снимок, который привлек внимание аудитории. На кадрах девушка повернулась к камере задом, нагнувшись в прозрачной юбке – судя по всему, белья на ней в этот момент не было. 

В последнее время 21-летняя девушка часто радует подписчиков "пикантными" снимками. После расставания с американским бойфрендом она кардинально сменила имидж и стала чаще демонстрировать тело в откровенных нарядах.

К примеру, ранее Эрика неоднозначно фотографировалась с рукой в трусах, показывала себя в откровенном белье или прозрачной майке. В этот раз она сфотографировалась на фоне картин с изображением раздетых женщин. 

Снимок набрал более 8 тысяч лайков. В комментариях одни остались в восторге от ее фото, а другие раскритиковали за излишнюю откровенность. Кто-то заявил, что Эрика "забыла" надеть трусы. 

"Мохнатку видно", – шутят пользователи про картину на заднем плане. 

Фото: соцсети

Сама падчерица Урганта оставила все выпады в свой адрес без комментариев.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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