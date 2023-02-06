Композитор Матвиенко мощно врезал по поющим патриотам

Композитор Матвиенко мощно врезал по поющим патриотам
Игорь Матвиенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Количество песен про Родину резко подскочило

Серьезные перемены на международной арене оказали колоссальное влияние на все сферы жизни. После старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства в отечественном шоу-бизнесе резко возросло число исполнителей, спекулирующих на любви к Родине. Настоящий разнос таким артистам устроил знаменитый композитор Игорь Матвиенко.

Выдающийся культурный деятель уверен, что некоторые артисты просто хотят оседлать патриотическую повестку и за счет этого повысить собственную популярность. При этом творчество должно идти от сердца, а не являться исключительно источником коммерческой выгоды. Матвиенко подчеркнул, что "ура-патриотика с перегибом" вызывает у него крайнее раздражение, отмечает телеканал "360".

Композитор обратил внимание, что неискренние композиции, воспевающие любовь к Родине, обречены на то, чтобы некоторое время побыть на виду, а затем навсегда исчезнуть. Зрители хорошо чувствуют, когда артист работает не от души.

При этом Матвиенко подчеркнул, что, на его взгляд, на сегодняшний день лучшими патриотическими композициями являются песни набирающего популярность артиста Шамана, передает интернет-издание РИА ФАН. В первую очередь, речь идет о "Я русский" и "Встанем". По мнению композитора, песни надолго останутся одними из самых любимых у россиян.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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