В Сети появилось "пугающее" видео о происходящем под Бахмутом

В Сети появилось "пугающее" видео о происходящем под Бахмутом
Фото: Sgt. Lianne Hirano/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На нем - огромная колонна западной техники

Различные Telegram-каналы, которые освещают происходящие в зоне СВО, опубликовали несколько "пугающих" кадров о том, что якобы происходит под Бахмутом. На них была запечатлена огромная колонна с западной техникой, которую предположительно переправляли ВСУ для оборонных нужд.

На видео можно заметить американские БМП M2 Bradley и бронемашины HMMWV "Хаммеры". В действительности оказалось, что это – фейк. Кадры были сняты во время учений НАТО. 

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска продолжают освобождение Артемовска (Бахмута) от украинских военных. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что в городе идут ожесточенные бои, а украинцы "никуда не убегают", достойно сражаясь на своих позициях.

Источник: Русская весна ✓ Надежный источник
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