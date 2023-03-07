В Сети появилось "пугающее" видео о происходящем под Бахмутом

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Различные Telegram-каналы, которые освещают происходящие в зоне СВО, опубликовали несколько "пугающих" кадров о том, что якобы происходит под Бахмутом. На них была запечатлена огромная колонна с западной техникой, которую предположительно переправляли ВСУ для оборонных нужд.
На видео можно заметить американские БМП M2 Bradley и бронемашины HMMWV "Хаммеры". В действительности оказалось, что это – фейк. Кадры были сняты во время учений НАТО.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска продолжают освобождение Артемовска (Бахмута) от украинских военных. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что в городе идут ожесточенные бои, а украинцы "никуда не убегают", достойно сражаясь на своих позициях.
Отношения между странами ухудшаются
Уничтожено два пункта дислокации ВСУ