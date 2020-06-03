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Следом за Штатами волна протестов накрыла Великобританию. Если сначала митингующие выступали мирно, то после того, как полицейские попытались вытащить из толпы человека, недовольство начали высказывать в гораздо белее жесткой форме.
Видео о том, что беспорядки добрались до Лондона, опубликовал телеканал НТВ в своем Твиттер-аккаунте. СМИ проинформировало и о попытках взять штурмом резиденцию премьер-министра страны Бориса Джонсона. Несколько протестующих, скандируя "Черная жизнь имеет значение", решили прелесть через ограждение, утверждает Телеграм-канал "Военный обозреватель". Они были задержаны стражами порядка.
В настоящий момент ситуация стабилизировалась, однако митинг продолжается. Люди на Трафальгарской площади разрисовывают дома и административные здания, полиция не предпринимает никаких действий для того, чтобы остановить происходящее.
Напомним, что беспорядки в Штатах начались несколько дней назад после того, как полицейский убил чернокожего охранника.
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