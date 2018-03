Kadebostany презентует новый альбом

Швейцарский коллектив выступит в одном из московских клубов

Музыканты, авторы хитов "Castle in the Snow", "Teddy Bear" и кавер-версии "Crazy In Love" певицы Beyonce, выпустили новый альбом под названием "Monumental".

В него вошли 13 треков, в том числе специальные версии песен "Frozen to Death" и "Early Morning Dreams".

Уже сегодня, 23 марта, швейцарский коллектив презентует новый альбом в московском клубе "RED".

Билеты от организаторов на сайте.