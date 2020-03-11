Выступление проекта ERA отменили из-за коронавируса
Российские концерты проекта ERA французского композитора и мультиинструменталиста Эрика Леви отменяются, сообщает агентство InterMedia.
"Вышедший 5 марта указ мэра Москвы С.С. Собянина предписывает всем гражданам, прибывающим из ряда стран, в числе которых Италия и Французская Республика, пройти 14-дневный карантин в изоляции. МИД перечисленных в указе стран официально уведомил своих граждан и настоятельно не рекомендовал посещать Российскую Федерацию во избежание негативных последствий. На основании этого наши французские и итальянские партнеры приняли решение воздержаться от поездки в Россию до лучших времен, чтобы не подвергать опасности изоляции 43 членов коллектива. Приносим искренние извинения от имени творческого коллектива и организаторов выступлений в России и надеемся, что вы с пониманием отнесетесь к этой ситуации, на которую повлиять не в наших силах, поскольку причина отмены является обстоятельством непреодолимой силы", – говорится в официальном заявлении.
Возврат денежных средств за уже приобретенные билеты будет осуществляться начиная с 23 марта 2020 года.
Проект ERA должен был выступить в Санкт-Петербурге 10 марта и в Москве 12 марта.
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