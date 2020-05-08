В праздничной программе примут участие звезды эстрады, кино и театра. Это будет литературно-музыкальный спектакль, построенный по самым великим песням ВОВ и знаменитым произведениям, которые по ходу концерта прочтут артисты

В среду, 7 мая, Государственный Кремлевский дворец совместно с Первым каналом организовали на базе концертного зала "Крокус Сити Холл" съемку телеверсии праздничной программы "Песни Великой Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время концерта в зале не будет зрителей, а 9 мая все желающие смогут увидеть концерт в эфире Первого канала.

В праздничной программе, примут участие звезды эстрады, кино и театра: народный артист СССР Василий Лановой, народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Сергей Гармаш, народный артист России Николай Басков, народный артист России Николай Расторгуев и группа "Любэ", народный артист России Лев Лещенко, Полина Гагарина, народный артист России Филипп Киркоров, заслуженный артист России Александр Маршал, народная артистка России Валерия, народный артист России Александр Розенбаум, заслуженный артист России Григорий Лепс и многие другие.

"Во всем мире сейчас непростая ситуация из-за коронавируса, наша привычная жизнь изменилась. Необходимо соблюдать ограничения, в том числе на проведение массовых мероприятий, чтобы поскорее остановить пандемию. Осознавая судьбоносность победы в Великой Отечественной войне для всего человечества и невозможность пропустить наш главный праздник – День Победы – даже в таких сложных условиях, мы пришли к решению организовать на базе концертного зала проведение полноценной программы с участием известных артистов, но без зрителей, конечно. Мы долгое время готовили масштабную концертно-театральную программу к 75-летию Победы для постановки на Красной площади 9 мая, но, по известным причинам, это откладывается. Поэтому было решено сделать новый концерт, который можно будет увидеть 9 мая по Первому каналу", – отметил генеральный директор и художественный руководитель Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Петр Шаболтай.

О том, каково готовить концерт в период пандемии, и о важности этого мероприятия рассказывает главный режиссер Государственного Кремлевского дворца, народный артист России Евгений Глазов: "Это большая ответственность – делать концерт в нынешних условиях. Возникает много нюансов и сложностей, но мы не могли этого не сделать. День Победы – это святой и серьезный праздник, который должен состояться. несмотря ни на что! Мы очень благодарны Первому каналу, который поддержал нас в этом решении, и всем артистам, которых мы пригласили для участия в этой программе. Никто нам не отказал, ведь мы все понимаем, насколько этот праздник важен для ветеранов и надеемся, что все получат позитивные эмоции от просмотра концерта по ТВ. Программа представляет собой литературно-музыкальный спектакль, который строится по самым великим песням ВОВ и знаменитым произведениям, которые по ходу концерта прочтут артисты кино и театра".

В ходе подготовки и проведения мероприятия большое внимание уделено защите здоровья работников и артистов. Помимо выполнения предписанных в нынешних условиях профилактических мер, каждый из участвующих в создании концерта прошел тестирование на COVID-19.