"Золотце ты мое!": Петросян поделился пикантным курортным фото

В Сети порадовались за любимого юмориста

Евгений Петросян порадовал своих поклонников фотографией из Дубая. На ней любимый юморист россиян в белой шляпе, белой рубашке и красных брюках с подтяжками эффектно позирует рядом с золотым автомобилем, в котором интернет-пользователи немедленно опознали "Ламборгини".

"Золотце ты мое!", -

прочувствованно написал Евгений Ваганович на своей страничке в Instagram.

Подписчики немедленно откликнулись:

"Вот это круто! От такого золотца никто не откажется!", "Шеф,а Вам идет!", "Н-нашутил", "Хорошее такое, золотце", "Неплохой такой слиток на колесах", "Напетросянил;)", "Шыкарному мужчине – шыкарная машина! Вы лучьший!!", "Другое Дело!!! Молодец!!!Ваганыч!!! Мужицкое Фото!", "Крутая тачка Вы дополняете друг друга", "Вот это лошадка даже дюже страшно", "Петросян решил улететь от счастья новой любви", "На стиле", "Ну ты старый даешь))", "Евгений Ваганыч, вы сделали эту машину лучше!!", "Цвет настроения золотой пойдет ?"

Особенный восторг вызвал футуристический дизайн авто:

"Звездалет", "Супер машина !", "Это КОСМОС", , "Супер хочу такую!", "Вот это Да!!! Это что же за чудо такое?! МАШИНА ВРЕМЕНИ?", "Ого,вот это шедевр".

Какой-то комментатор спросил: "Евгений Ваганович, неужели Ваша машинка?". Но ответа на свой вопрос не получил. Лишь один из поклонников юмориста лаконично ответил: "Может себе позволить".

Подытожил дискуссию подписчик, написавший кратко:

"Надо брать" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).