Телеведущая похвасталась новым купальником, а мужчины лишились дара речи

Анфиса Чехова отдыхает в ОАЭ. В поездку звезда взяла с собой мало нарядов, но зато, судя по горячим кадрам, она положила в чемодан много бикини, которые то и дело демонстрирует. Свежий кадр полураздетой знаменитости всполошил народ не на шутку.

"Я взяла с собой мало нарядов, поэтому фотографий в одежде с отдыха больше не будет. Извиняйте",

– иронично подписала фото Чехова.

На снимке звезда позирует у бассейна с поднятыми руками в светлом бикини с черным принтом, зеленой накидке, развивающейся на ветру, и солнцезащитных очках. Пышные формы телеведущей не оставили интернет-пользователей равнодушными. Возбудились не только мужчины, но и женщины.

"Анфиса как же вы шикарны!!!!", "Красивая, пышная и фигуристая", "Статуэтка!", "Слов нет, одни слюни и это я не мужик, была бы захлебнулась", "Фотка супер, и фигура бомба", "Фигура как гитара", "Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа", "Все теперь мучиться из-за вас). Злые вы женский пол, человек влюбляется потом страдает", – изумились подписчики Чеховой.