Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Каменских выставила грудь на всеобщее обозрение

Каменских выставила грудь на всеобщее обозрение
Настя Каменских. Фото: www.instagram.com/kamenskux
Жена Потапа завела народ пикантным снимком

Настя Каменских пустилась в рассуждения о счастье, но внимание подписчиков было приковано вовсе не к тексту.

"Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам  Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами", – написала она.

Философские пассажи певица добавила к фото, где она позирует, изгогнувшись перед камерой так, что на виду оказалось белье и оголившаяся грудь. Мужчины мимо такого снимка молча пройти не смогли.

"Я уже понял, куда все смотрят",  "Так ,что-то я засмотрелся"  "Эмоции не передаваемые  Заряженное фото ", – высказались пользователи.

Ранее Каменских раскритиковали украинские поклонники. Им не понравилось, что певица поет на русском.   

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Подлая провокация": в Москве назвали гнусным выпад Праги в адрес России

Высылка российских дипломатов не останется без жесткого ответа

На юге России открылись пляжи: главные новости о коронавирусе на 6 июня

Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей