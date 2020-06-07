Каменских выставила грудь на всеобщее обозрение

Жена Потапа завела народ пикантным снимком

Настя Каменских пустилась в рассуждения о счастье, но внимание подписчиков было приковано вовсе не к тексту.

"Эмоции счастья – это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами", – написала она.

Философские пассажи певица добавила к фото, где она позирует, изгогнувшись перед камерой так, что на виду оказалось белье и оголившаяся грудь. Мужчины мимо такого снимка молча пройти не смогли.

"Я уже понял, куда все смотрят", "Так ,что-то я засмотрелся" "Эмоции не передаваемые Заряженное фото ", – высказались пользователи.

Ранее Каменских раскритиковали украинские поклонники. Им не понравилось, что певица поет на русском.

