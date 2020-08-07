Примадонна оценила навыки звездного супруга

Максим Галкин не перестает радовать публику забавными видео. Сегодня шоумен показал, как ловит хрустящее угощение ртом. За "акробатическим" номером с участием ложки и летающих орехов наблюдало все звездное семейство.

На свежем ролике шоумен на потеху детям и супруге Алле Пугачевой устроил настоящее представление. Галкин соорудил из ложек своеобразную конструкцию, с помощью которой отправлял в полет орехи. Задача была поймать ядра на лету ртом.

Такой "концерт" привел в восторг близнецов Гарри и Лизу. Они активно болели за любимого папу и всячески подбадривали его. Аллу Борисовну тоже повеселило необычное развлечение – она выступила в роли оператора и задорно смеялась за кадром.

Видео позабавило и многочисленных подписчиков шоумена. Некоторые, правда, распереживались, что орех мог угодить знаменитости прямо в глаз.

"Папа молодец, не соскучишься", "Хорошо, что в очках", "Папа может", "Так смеются заливисто! Максим умеет развеселить", "Этот взгляд, когда орех летит не туда", – веселятся фанаты в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Аллу Пугачеву застукали в объятиях молодого мужчины. Особенно подозрительно это выглядело на фоне слухов о разладе в звездном семействе и разводе.