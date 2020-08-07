"Папа может": Галкин исполнил трюки с орехами

"Папа может": Галкин исполнил трюки с орехами
Максим Галкин. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна оценила навыки звездного супруга

Максим Галкин не перестает радовать публику забавными видео. Сегодня шоумен показал, как ловит хрустящее угощение ртом. За "акробатическим" номером с участием ложки и летающих орехов наблюдало все звездное семейство.  

На свежем ролике шоумен на потеху детям и супруге Алле Пугачевой устроил настоящее представление. Галкин соорудил из ложек своеобразную конструкцию, с помощью которой отправлял в полет орехи. Задача была поймать ядра на лету ртом.

Такой "концерт" привел в восторг близнецов Гарри и Лизу. Они активно болели за любимого папу и всячески подбадривали его. Аллу Борисовну тоже повеселило необычное развлечение – она выступила в роли оператора и задорно смеялась за кадром.

Видео позабавило и многочисленных подписчиков шоумена. Некоторые, правда, распереживались, что орех мог угодить знаменитости прямо в глаз.

"Папа молодец, не соскучишься", "Хорошо, что в очках", "Папа может", "Так смеются заливисто! Максим умеет развеселить", "Этот взгляд, когда орех летит не туда", – веселятся фанаты в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Аллу Пугачеву застукали в объятиях молодого мужчины. Особенно подозрительно это выглядело на фоне слухов о разладе в звездном семействе и разводе.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Как исчезают деньги с карты: эксперты раскрыли "легальные" способы обмана клиентов банков

Финансовые организации стремятся получить доход без риска для себя, но тайно от граждан

Что случилось сегодня: последние новости на 7 августа

Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

852 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей