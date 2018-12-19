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В центре Лондона произошла резня

Несколько человек ранены

В британской столице на улице Стивен Роуд вооруженный ножом неизвестный напал на людей.

Об этом сообщает Twitter-канал London 999.

"Три человека жестоко порезаны около Центра здравоохранения Святого Стефана", – говорится в сообщении.

На месте происшествия уже собралось большое количество полицейских.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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