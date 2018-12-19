В центре Лондона произошла резня

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В британской столице на улице Стивен Роуд вооруженный ножом неизвестный напал на людей.
Об этом сообщает Twitter-канал London 999.
"Три человека жестоко порезаны около Центра здравоохранения Святого Стефана", – говорится в сообщении.
На месте происшествия уже собралось большое количество полицейских.
#TowerHamlets— London 999 Feed (@999London) 19 декабря 2018 г.
BREAKING - TRIPLE STABBING:
Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.
Police including armed officers were called at 11.06am.
A man was detained nearby and taken to hospital.
Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy
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