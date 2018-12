В центре Лондона произошла резня

В британской столице на улице Стивен Роуд вооруженный ножом неизвестный напал на людей.

Об этом сообщает Twitter-канал London 999.

"Три человека жестоко порезаны около Центра здравоохранения Святого Стефана", – говорится в сообщении.

На месте происшествия уже собралось большое количество полицейских.

#TowerHamlets

BREAKING - TRIPLE STABBING:

Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.



Police including armed officers were called at 11.06am.



A man was detained nearby and taken to hospital.



Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy