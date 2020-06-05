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Популярный российский актер стал жертвой мошенников

Константин Хабенский потерял около шести миллионов рублей

Популярный российский актер стал жертвой аферистов. Константин Хабенский и его жена заключили договор со строительной компанией. Не выполнив свои обязательства, представители фирмы исчезли, сообщает телеграм-канал "112".

Хабенские живут в элитном доме на территории Москвы. Супруги совершили сделку на 6 млн руб. в 2018 году. Они планировали сделать ремонт в квартире.

Компания не оказала требуемых услуг, после чего актер потребовал вернуть деньги. Однако найти директора и дизайнера, которые должны были провести работы, не удалось. Следственный комитет возбудил проверку.

Напомним, что Константин Хабенский долгое время находился в статусе вдовца. Его первая жена умерла от рака в 2008 г., оставив годовалого сына. Второй раз актер женился в 2013-м на актрисе Ольге Литвиновой. Сейчас пара воспитывает еще и дочь.

Анна ШУЛЕПОВА

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