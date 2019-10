Тысячи террористов из Сирии могут хлынуть в Россию

Тревожные новости приходят с севера Сирии. По информации центра координации сирийских демократических сил (SDF), террористы запрещенного в РФ "Исламского государства" и члены их семей убегают из лагеря аль-Хол, воспользовавшись неразберихой из-за военной операции Турции.

Families of #ISIS terrorists in #Al_Hol camp are rioting at the attempts to escape from the camp.