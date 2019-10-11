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Тысячи террористов из Сирии могут хлынуть в Россию

Тысячи террористов из Сирии хлынут в Россию
Фото: www.globallookpress.com
Турция невольно освобождает боевиков

Тревожные новости приходят с севера Сирии. По информации центра координации сирийских демократических сил (SDF), террористы запрещенного в РФ "Исламского государства" и члены их семей убегают из лагеря аль-Хол, воспользовавшись неразберихой из-за военной операции Турции.


Ситуация настолько тревожная, что курды сообщают об американском десанте в 30 км к югу от Телль-Абъяда. Ранее министр обороны Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заберет себе 30-километровую буферную зону. В этом месте и будет проходить граница между территорией, подконтрольной туркам, и территорией SDF, которых так или иначе поддерживают США.

На ситуацию оперативно отреагировали в России. Президент Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ отметил, что в результате операции Турции в Сирии могут разбежаться пленные боевики ИГИЛ (запрещено в России). Причем глава государства не уверен, что Анкара сможет взять ситуацию под контроль. Террористы могут уйти в Иран, а затем через другие страны региона добраться до России.

"Это реальная для нас с вами угроза", – цитирует президента РИА "Новости".

Александр ИЛЬИН
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