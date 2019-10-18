У атомных подлодок появился грозный конкурент

Несостоявшаяся "Лада" опередила время

Накануне специализированный портал Mil.Press FlotProm со ссылкой на свои источники сообщил, что в России открыли новую опытно-конструкторскую работу (ОКР) на создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ) для перспективных неатомных подводных лодок.

Благодаря ВНЭУ, экипажи смогут находиться под водой без всплытия для зарядки батарей порядка 2-3 недель, что очень положительно сказывается на скрытности субмарины. Проще говоря, подлодка превращается в настоящий призрак, который практически не выдает себя противнику.

Интересно, что примерно в это же время подлодками нового типа заинтересовались западные военные эксперты. Журнал Thе National Interest сравнил подлодки с ВНЭУ с традиционными атомными подлодками и пришел к выводу: первые могут легко сделать работу, которую нередко поручают вторым, а денег на это затрачено будет намного меньше. Подлодка с ВНЭУ будет стоить примерно в четыре раза дешевле атомной, но также легко сможет потопить любой корабли или другую субмарину.

На данный момент ВМС США практически не используют дизель-электрические подлодки, и с точки зрения NI, это большая ошибка.

Подводная лодка с ВНЭУ обладает очень тихим ходом, почти месяц она может не всплывать. Конечно, экипажи атомоходов могут похвастаться другими цифрами, но для краткосрочных операций 2-3 недель вполне достаточно.

Пионерами в этой технологии стали шведы с их 60-метровыми лодками класса Готланд, на которые ставились двигатель Стирлинга и тепловой двигатель.

В Китае есть 15 лодок типа 039А "Юань", оснащенные двигателем Стирлинга и еще 15 в проекте. У немцев это малые субмарины типа 212 и 214. В России такой лодкой должна была стать "Лада", но двигатель не выдал нужной мощности. В итоге "Лада" стала обычной, но от идеи не отказались.

По мнению NI, лодки с ВНЭУ могут быть еще тише атомных, так как гидравлика в ядерном реакторе все-таки производит шум.



Атомные подводные лодки обладают большим преимуществом по дальности. Но для охраны своих границ такого запаса хода и не нужно. Это удел стратегических ракетоносцев.

Скорость выше у атомных подлодок, которые могут разгоняться до 56 км/час. Для сравнения немецкая лодка типа 214 развивает около 40 км/час. Но все дело в том, что атомоходы редко развивают такую скорость, чтобы не выдать себя.