Аппарат маневрирует в космосе и "садится на хвост" американцам

Запуск российской ракеты "Нудоль", которая в состоянии уничтожить спутник в ближнем космосе, сильно взволновал космическое командование США. Как заявил накануне генерал Джон Реймонд, эта реальная угроза. К слову, военные РФ не первый раз запускают "Нудоль". До этого старт был в декабре 2018 года.

Однако, по мнению журнала The National Interest, это самое простое оружие для уничтожения спутников в арсенале России. По сути, это ракета средней тяжести вроде тех, которые выводят спутники на орбиту. Они относительно дешевые и могут угрожать лишь спутникам на низкой околоземной орбите. Похожие есть у Китая. Если бы не опасения засорить орбиту космическим мусором, такие ракеты взлетали бы намного чаще.

Но есть у Москвы и другие, более изощренные средства для уничтожения космических аппаратов. Как считает NI, это спутник "Космос-2542".

По словам эксперта в области космонавтики Майкла Томпсона, аппарат проходил на орбите рядом с американским спутником-шпионом KH-11 на расстоянии пары сотен миль каждые 11 дней. Затем, когда КН-11 решил сфотографировать конкурента, российский аппарат удалился.

А затем "Космос-2542" и вовсе начал маневрировать и вышел на орбиту другого американского спутника – "USA-245". Это означает, что в случае боевых действий "2542" мог атаковать американцев. Это может быть таран, но, скорее всего, вывод из строя оборудования спутника США или даже смещение его с орбиты.