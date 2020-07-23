В Неваде офицеры встали в эпицентре взрыва, чтобы показать, что атомным оружием можно воевать

63 года назад, когда в мире не было никаких ограничений на испытания ядерного оружия, США проводили самую длинную серию тестов зарядов для будущих баллистических ракет. Уже тогда было понятно, что будущее за ними, а не за бомбами, а гонка вооружений с СССР могла окончиться реальным конфликтом.

Пентагон тут же отправлял на зараженный радиацией полигон в Неваде тысячи солдат техникой, чтобы выяснить, как они будут противостоять советскому ядерному оружию. Тогда ученые не предполагали, что атомное оружие может не только уничтожить противника, но и нанести огромный вред всей планете.

24 июля 1957-го на высоте 1,3 км была взорвана термоядерная боеголовка XW-35, которую разработали для первого поколения баллистических ракет. Ее мощность составила 10 килотонн. За несколько дней до этого американцы решились на довольно отчаянный эксперимент. Чтобы доказать всем, что ядерное оружие можно применять в атмосфере без вреда для населения, пять офицеров согласились стоять на земле прямо над эпицентром взрыва, который должен был произойти на высоте 5-6 км.

Офицеры ВВС встали рядом с табличкой "Эпицентр взрыва. Население 5 человек" и начали ждать, пока F-89 Scorpion запустит ядерную ракету AIR-2 Genie. На них не было защитных костюмов, даже касок. Мощность заряда ракеты была относительно небольшой, всего 2 килотонны, поэтому военные остались живы, но испытания запомнили на всю жизнь.

Видеопленка запечатлела, как яркая вспышка и взрывная волна заставила офицеров и фотографа пошатнуться. После они смеялись, похлопывали друг друга по спине и даже раскурили сигару. В 2012 году фотограф вместе с двумя оставшимися в живых офицерами собрались в ресторане в Далласе, чтобы вспомнить тот день. Все они могли сказать, что видели, как выглядит ядерная война, но по сути, они видели лишь "цветочки". В Пентагоне быстро поняли, что ракета мощностью 20 килотонн, даже взорванная в воздухе, убьет людей.

Но тогда военные пустились во все тяжкие. На учениях под кодовым названием Desert Rock VII и VIII через эпицентр взрыва "прогоняли" армейскую авиацию и пехотинцев. Целью было подготовить солдат к ядерным взрывам психологически, так как в будущей войне с СССР тогда в Вашингтоне никто не сомневался.

В зону поражения запускали подопытных свиней, которые получили страшные ожоги. Так в Пентагоне поняли, что слишком близко к эпицентру во время взрыва людей лучше не подпускать.

Интересно, что тактическое ядерное вооружение снова принимается на вооружение в США. В частности, речь идет о бомбах В-61-12 с регулируемым зарядом мощности. Вот только испытывать в Неваде Пентагон сейчас ее "по-нормальному" не может.