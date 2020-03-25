Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Якутии, Челябинской области и Ставропольском крае

Последние новости о коронавирусе в России на среду, 25 марта 2020 г. в подборке "Утра".

В России новым типом коронавируса заболели 495 человек. За последние сутки в Якутии нашли троих больных, о чем рассказали в оперативном штабе. Специалисты из центра "Вектор" также подтвердили, что китайский вирус подхватили четыре человека из Челябинской области. Все они члены одной семьи. Также в Ставропольском крае появился второй в этом регионе зараженный человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем "Инстаграм".

Тем временем в Москве выздоровели пять пациентов, которые посещали Европу, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова. Таким образом, в столице уже 14 человек справились с болезнью.

Некоторых пациентов Москвы с ОРВИ и коронавирусом не будут госпитализировать. Однако для этого у человека должна быть температура ниже 38,5 градусов, свободное дыхание с частотой меньше 30 и нормальная насыщение крови кислородом. Так решил Департамент здравоохранения Москвы.

В алгоритме, опубликованном ведомством, говорится, что больного госпитализируют, если хоть одно из выше перечисленных условий не будет соблюдено. Также, несмотря на легкое течение болезни, человека отправят в больницу, если ему больше 65 лет или у него есть хроническое заболевание. Беременных женщин тоже не оставят лечиться дома.

Если пациент живет с родственниками, которые находятся в группе риска, и не может отселиться, то и его госпитализируют. При этом больному назначат обильное питье, симптоматическое лечение и прием "Лопинавира" и "Ритонавира". Людям с ОРВИ будут делать тест на коронавирус, если они недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.