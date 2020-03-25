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Почти 500 человек заболели в России: последние новости о COVID-19 на 25 марта

Почти 500 человек заболели в России: последние новости о COVID-19 на 25 марта
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
продолжениеХантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Якутии, Челябинской области и Ставропольском крае

Последние новости о коронавирусе в России на среду, 25 марта 2020 г. в подборке "Утра".

В России новым типом коронавируса заболели 495 человек. За последние сутки в Якутии нашли троих больных, о чем рассказали в оперативном штабе. Специалисты из центра "Вектор" также подтвердили, что китайский вирус подхватили четыре человека из Челябинской области. Все они члены одной семьи. Также в Ставропольском крае появился второй в этом регионе зараженный человек, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем "Инстаграм".  

Тем временем в Москве выздоровели пять пациентов, которые посещали Европу, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова. Таким образом, в столице уже 14 человек справились с болезнью. 

Некоторых пациентов Москвы с ОРВИ и коронавирусом не будут госпитализировать. Однако для этого у человека должна быть температура ниже 38,5 градусов, свободное дыхание с частотой меньше 30 и нормальная насыщение крови кислородом. Так решил Департамент здравоохранения Москвы.

В алгоритме, опубликованном ведомством, говорится, что больного госпитализируют, если хоть одно из выше перечисленных условий не будет соблюдено. Также, несмотря на легкое течение болезни, человека отправят в больницу, если ему больше 65 лет или у него есть хроническое заболевание. Беременных женщин тоже не оставят лечиться дома.

Если пациент живет с родственниками, которые находятся в группе риска, и не может отселиться, то и его госпитализируют. При этом больному назначат обильное питье, симптоматическое лечение и прием "Лопинавира" и "Ритонавира". Людям с ОРВИ будут делать тест на коронавирус, если они недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Полина ИВАНОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилат
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Пилат
"Хуже короновируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара и в буквальном смысле убивает этим людей. Например, просьбы Ирана хотя бы временно и частично снять санкции в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в этой стране «гуманный» Запад просто не слышит. Даже наоборот — такое впечатление, что чем больше народу умрёт будет лучше.
А санкции Ирану на пользу!
Буревестник
Ответить
Антиxу#лo
А на имперскую чуму больно всё российское общество
Это не имперская "чума", а собирание Земель Русских. А некоторые устали западным хозяевам задницу вылизывать, забыв гордость и своих отцов и дедов!
Буревестник
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Теперь тест надо делать ВСЕМ у кого ОРВИ с признаками коронавируса - болит горло, сухой кашель, затрудненное дыхание.
Татьяна Толстихина
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В Череповце Вологодской области есть больные Короновирусом
Антиxу#лo
Ответить
А на имперскую чуму больно всё российское общество
Василиск
Ответить
А в дополнение к помощи братскому НАТО мы готовы своих граждан опустить до самого плинтуса или ниже :
Россия готова оказать содействие США в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, жители Соединенных Штатов должны это знать. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вашингтоне".....
Туки, туки
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Все лекарства СССР, которые вы переходя на медицину США выкинули, работают против этого вируса, хотя бы Сульфадиметоксин!! Грипп сложный, но лечится, да США создали химеру, но она не устойчива к лекарством СССР! У нас была лучшая медицина, а сейчас одна наебуллина идёт.
Василиск
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Все эти новые больные - сущие пустяки для страны , главное отправить ещё штук 15 транспортных самолётов с помощью и человек 150 врачей для братской Италии , которая в ответ отправила свой фрегат с ракетами в Чёрное море с сугубо дружественными в отношении РФ целями.......
Пилат
Ответить
"Хуже короновируса только Америка, которая фактически оккупировала всю планету посредством доллара и в буквальном смысле убивает этим людей. Например, просьбы Ирана хотя бы временно и частично снять санкции в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в этой стране «гуманный» Запад просто не слышит. Даже наоборот — такое впечатление, что чем больше народу умрёт будет лучше.
Пилат
Ответить
"Это такой либеральный фашизм. Это такой цифровой тоталитаризм, который под видом прогресса, под видом борьбы за общее благополучие, под видом борьбы за общее здоровье будет вводить тотальную диктатуру. Тотальную диктатуру, причём она может приобрести в том числе глобальный масштаб. Хотите как хотите, но это абсолютно укладывается, например, в любые религиозные тексты, касающиеся прихода антихриста и так далее
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