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Путин заговорил об отмене карантина

Путин заговорил об отмене карантина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент обратился к экспертам за советом

Владимир Путин провел совещание по коронавирусу и решил посоветоваться с вирусологами о ситуации в России. Лидер россиян поинтересовался у специалистов, можно ли сократить количество нерабочих дней для населения. 

"Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег", – сказал Путин в прямом эфире "России 24", добавив, что многие предприятия не работают.

Сейчас россияне находятся на домашней самоизоляции до 30 апреля с сохранением зарплаты. Однако лидер россиян хочет знать, каковы прогнозы вирусологов. 

Глава государства также сообщил, что пик заболеваемости коронавируса в стране еще не пройден. Он призвал учиться на ошибках других стран в этой непростой ситуации, не допуская своих, извлечь уроки, опираясь на мнение специалистов. 

Также президент решил разбавить серьезную обстановку, пошутив, что сейчас в России все стали вирусологами. 

Режим домашней самоизоляции введен практически во всех регионах страны, чтобы не допустить распространения COVID-19. В своем недавнем обращении к народу Путин говорил о том, что срок карантина может быть сокращен, если позволит эпидемиологическая ситуация. 

На 7 апреля в России коронавирусом, по последним данным, заразились 7 497 человек, 58 пациентов скончались, а 494 выздоровели. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Не понятно как может быть, что "Сейчас россияне находятся на домашней самоизоляции до 30 апреля"? Все предприятия, включая магазины, автосалоны и т.д. в регионах работают в соответствии с постановлениями губернаторов. Какая самоизоляция?
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