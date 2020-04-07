Президент обратился к экспертам за советом

Владимир Путин провел совещание по коронавирусу и решил посоветоваться с вирусологами о ситуации в России. Лидер россиян поинтересовался у специалистов, можно ли сократить количество нерабочих дней для населения.

"Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег", – сказал Путин в прямом эфире "России 24", добавив, что многие предприятия не работают.

Сейчас россияне находятся на домашней самоизоляции до 30 апреля с сохранением зарплаты. Однако лидер россиян хочет знать, каковы прогнозы вирусологов.



Глава государства также сообщил, что пик заболеваемости коронавируса в стране еще не пройден. Он призвал учиться на ошибках других стран в этой непростой ситуации, не допуская своих, извлечь уроки, опираясь на мнение специалистов.



Также президент решил разбавить серьезную обстановку, пошутив, что сейчас в России все стали вирусологами.

Режим домашней самоизоляции введен практически во всех регионах страны, чтобы не допустить распространения COVID-19. В своем недавнем обращении к народу Путин говорил о том, что срок карантина может быть сокращен, если позволит эпидемиологическая ситуация.

На 7 апреля в России коронавирусом, по последним данным, заразились 7 497 человек, 58 пациентов скончались, а 494 выздоровели.