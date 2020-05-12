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Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19

У человека должно быть минимальное количество хронических болезней

Больше всего шансов выработать иммунитет к новому коронавирусу есть у тех, кто не имеет хронических заболеваний. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

Ну, или минимальное количество хронических болезней, отметил специалист.

По словам специалиста, у тех, кто подхватит небольшую дозу инфекции, иммунитет может не выработаться, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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