У человека должно быть минимальное количество хронических болезней

Больше всего шансов выработать иммунитет к новому коронавирусу есть у тех, кто не имеет хронических заболеваний. Об этом заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

Ну, или минимальное количество хронических болезней, отметил специалист.

По словам специалиста, у тех, кто подхватит небольшую дозу инфекции, иммунитет может не выработаться, сообщает РИА "Новости".

