Эпидемия унесла жизни 3541 россиян

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России. За сутки коронавирусом заразились 8599 человек. Всего в стране 344 481 человек подхватили инфекцию.

На первом месте печального рейтинга – Москва. В столице врачи нашли COVID-19 еще у 2516 горожан. В Подмосковье этот показатель за сутки составил 862 человек. Следом идет Санкт-Петербург, где 384 новых случаев заражения.

От коронавируса за сутки умерли 153 человека. За все время – 3541 жителей страны.

Растет и число тех, кто поборол инфекцию. Так, за сутки 5363 россиян выздоровели. В Москве излечились 2427 горожан. За все время эпидемии на поправку пошли 113 299 человек.

При этом эксперты считают, что иммунитет у россиян появится лишь благодаря вакцинации. А отменять ограничительные меры пока рано. В регионах пик эпидемии придется на начало июня.

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