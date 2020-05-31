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Умерло от новой инфекции 138 пациентов. Свежую статистику по коронавирусу в России на сегодня, 31 мая, озвучили в столичном оперштабе. В Москве за сутки зарегистрировано 2595 случаев, в Московской области – 757, на третьем месте Питер - 369 заболевших.
За весь период пандемии в России коронавирус выявили у 405 843 человек. Скончались от COVID-19 4 693 больных.
Обнадеживающие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, в столице от новой инфекции удалось вылечить более 80 тысяч человек. По последним данным, за сутки выздоровело еще 1855 человек.
"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179",
– цитирует Ракову оперштаб.
Как сообщалось ранее, Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса. В свободной продаже препарата пока не будет, а в больницы он поступит уже 11 июня. По мнению экспертов, лекарство обладает высокой эффективностью.
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