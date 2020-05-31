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Обновлена статистика по коронавирусу в России на 31 мая

Обновлена статистика по коронавирусу в России на 31 мая
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
За сутки COVID-19 обнаружили у 9 268 человек

Умерло от новой инфекции 138  пациентов. Свежую статистику по коронавирусу в России на сегодня, 31 мая, озвучили в столичном оперштабе. В Москве за сутки зарегистрировано 2595 случаев, в Московской области – 757, на третьем месте Питер -  369 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирус выявили у 405 843 человек. Скончались от COVID-19 4 693 больных.

Обнадеживающие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, в столице от новой инфекции удалось вылечить более 80 тысяч человек. По последним данным, за сутки выздоровело еще 1855 человек.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179",

цитирует Ракову оперштаб. 

Как сообщалось ранее, Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса. В свободной продаже препарата пока не будет, а в больницы он поступит уже 11 июня. По мнению экспертов, лекарство обладает высокой эффективностью.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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