За сутки COVID-19 обнаружили у 9 268 человек

Умерло от новой инфекции 138 пациентов. Свежую статистику по коронавирусу в России на сегодня, 31 мая, озвучили в столичном оперштабе. В Москве за сутки зарегистрировано 2595 случаев, в Московской области – 757, на третьем месте Питер - 369 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирус выявили у 405 843 человек. Скончались от COVID-19 4 693 больных.

Обнадеживающие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, в столице от новой инфекции удалось вылечить более 80 тысяч человек. По последним данным, за сутки выздоровело еще 1855 человек.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80179",

– цитирует Ракову оперштаб.

Как сообщалось ранее, Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса. В свободной продаже препарата пока не будет, а в больницы он поступит уже 11 июня. По мнению экспертов, лекарство обладает высокой эффективностью.