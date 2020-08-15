Свежая статистика по коронавирусу в России на 15 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 15 августа
Фото: pixabay.com
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От китайской инфекции за сутки скончалось 119 человек

Оперативный штаб озвучил свежую статистику по коронавирусу на 15 августа. За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 119 человек. Еще 6447 россиян вылечились. Подхватили китайскую инфекцию 5061 человек. 

Больше всего зараженных все еще в столице. За прошедшие 24 часа коронавирусом заболело 695 горожан. В Санкт-Петербурге заразилось 162 жителя. На территории Свердловской области COVID-19 подхватило 158 человек. 

При этом уточняется, что в столице от опасного заболевания врачи вылечили еще 1275 пациентов. Таким образом, число москвичей, выздоровевших после COVID-19, теперь составляет 196 098 человек. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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