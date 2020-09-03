Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 сентября
Фото: PA
COVID-19 заразились 1009995 жителей нашей страны

Оперативный штаб рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в России. На утро 3 сентября в нашей стране инфекцию подхватили еще 4995 человек в 83 регионах. В Москве число зараженных увеличилось на 690.

Всего COVID-19 заболели 1009995 россиян. В столице с начала пандемии выявили 264374 зараженных. 68700 пациентов с коронавирусом – в Московской области и еще 37232 человека в Санкт-Петербурге.

Жертв опасной инфекции за минувшие сутки также стало больше. Оперштаб сообщает, что скончались еще 114 россиян. Таким образом, от коронавируса умерли 17528 пациентов в России.

Тем не менее большинство заболевших успешно борются с инфекцией. К четвергу, 3 сентября, от COVID-19 излечились 826935 жителей России. Сегодня пациентов, победивших болезнь, стало больше на 5766.

Однако пандемия коронавируса еще не закончилась, и люди продолжают заражаться инфекцией не только в России, но и в других странах. Согласно данным Университета Джона Хопкинса, более 26 миллионов человек в мире заболели COVID-19.

Россия постепенно начинает открывать границы с другими странами после вспышки коронавируса. Сегодня возобновилось авиасообщение с еще тремя государствами.

Карина СИРАЗОВА

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