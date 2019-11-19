Одним из драйверов развития республики выступила международная компания "Kusto Group". Благодаря ей зерно без ГМО станет гарантией отличного урожая и корма для животных, что обеспечит высокое качество казахстанского мяса

Казахстан за последние несколько лет открыл перед собой обширные горизонты в развитии сельского хозяйства. Одним из драйверов развития страны выступила международная компания "Kusto Group", которая уже реализовала несколько проектов и планирует расширить свое присутствие в экономике, всегда готовая поделиться своим опытом и наработками.

В начале ноября она выступила партнером деловой программы 4-ого Центрально-Азиатского агротехнологического саммита "Central Asian AgTech Summit", организованного в рамках 14-й международной выставки "Сельское хозяйство – AgroWorld Kazakhstan 2019". В рамках саммита представители компании рассказали о своем видении экосистемы и протеиновой стратегии "Kusto Group", включающей в себя полный цикл от производства семян до поставки мяса на прилавках.

Данная экосистема объединила несколько совместных предприятий с глобальными игроками – лидерами своих отраслей. Это такие компании, как Valmont (США), с которой планируется создание совместного предприятия по производству ирригационных систем, и компания BASS (США), с которой запущено предприятие "KazSeeds" по производству высокопродуктивных и адаптированных к местным условиям семян.

Для экосистемы "Kusto Group" качественные семена, засеянные на орошаемых полях, являются гарантией отличного урожая и служат кормовой базой для бычков, выращиваемых на откормочных площадках KazBeef – производителя мраморной говядины №1 в Казахстане.

"Казахстан имеет огромный потенциал в мясном животноводстве и "Kusto Group" хочет стать одним из лидеров в этом сегменте, внедряя свой собственный опыт, опыт своих партнеров – мировых лидеров и системный подход на каждом этапе. Экосистема Kusto позволит вывести протеиновый рынок Казахстана на новый уровень и даст мультипликативный эффект на всю аграрную индустрию Казахстана, запустив процессы ее трансформации. Мы пришли к пониманию, что без наличия вертикальной интеграции в аграрном секторе возникает большое количество рисков: засуха и семена низкого качества способствуют плохому урожаю, плохой урожай означает слабую кормовую базу, что в итоге выливается в ухудшение качества мяса крупного рогатого скота. Помимо этого, существуют и финансовые риски – почти 80% прямых расходов по производству качественного казахстанского мяса составляют расходы на корма. Плохой урожай означает покупку кормов по высокой стоимости у сторонних компаний, и соответственное увеличение себестоимости мяса, что, в свою очередь, влияет на цену конечного продукта. А мы хотим, чтобы наше казахское мясо было доступно жителям Казахстана и других стран", – отметил Ернур Айдаркин, управляющий директор, компания "Kusto Agro Kazakhstan".

Важно отметить, что "Kusto Group" реализует комплексные, инновационные проекты, которые не просто предлагают потребителю качественную продукцию, но меняют всю инфраструктуру в целом, создавая принципиально новые решения для всего региона пребывания. В области девелопмента в данном случае можно упомянуть жилой комплекс Diamond Island во Вьетнаме или строительство ЖК Koktobe City в Алма-Ате.

"Kusto Group" привлекло к данным проектам множество высококвалифицированных специалистов, которые смогли реализовать комплексный, инновационный подход к решению задач. В итоге продукт компании оказался уникальным как по уровню комфорта, так и безопасности, в частности – сейсмостойкости зданий. Специалисты Kusto смогли задать новый тренд на рынке недвижимости, а теперь готовы завершить свой глобальный проект в аграрном секторе.

На данный момент Kusto вплотную приблизилось к завершению создания полноценного производственного комплекса, в который включены все циклы – от выпуска семян до реализации говядины, соответствующей самым высоким мировым стандартам.

"Наша цель – построить современный завод по производству семян в Казахстане, который будет соответствовать всем установленным современным нормам. Мы хотим, чтобы семена выращивались и продавались в Казахстане. Таким образом, мы сможем выполнить нашу миссию по продвижению Казахстана на передовую линию устойчивого производства продовольствия в этой части мира", – сказал Эдвард Баумгартнер (Edward Baumgartner) глава компании "KAZSEEDS" во время своей презентации "Семена как основа мясной индустрии".

Слабая кормовая база является главным сдерживающим фактором развития животноводства в Казахстане. Стратегия группы предполагает развитие семеноводства через компанию KAZSEEDS, что позволит сделать Казахстан семенным хабом Евразии. Высокосортные семена, не содержащие ГМО, засеянные на орошаемых полях, станут гарантией отличного урожая и корма для сектора животноводства, что обеспечит высокое качество казахстанского мяса.