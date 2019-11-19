Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Казахстане поставят на конвейер инновационное производство высокосортных семян

В Казахстане поставят на конвейер инновационное производство высокосортных семян
Фото: pixabay.com
Одним из драйверов развития республики выступила международная компания "Kusto Group". Благодаря ей зерно без ГМО станет гарантией отличного урожая и корма для животных, что обеспечит высокое качество казахстанского мяса

Казахстан за последние несколько лет открыл перед собой обширные горизонты в развитии сельского хозяйства. Одним из драйверов развития страны выступила международная компания "Kusto Group", которая уже реализовала несколько проектов и планирует расширить свое присутствие в экономике, всегда готовая поделиться своим опытом и наработками.

В начале ноября она выступила партнером деловой программы 4-ого Центрально-Азиатского агротехнологического саммита "Central Asian AgTech Summit", организованного в рамках 14-й международной выставки "Сельское хозяйство – AgroWorld Kazakhstan 2019". В рамках саммита представители компании рассказали о своем видении экосистемы и протеиновой стратегии "Kusto Group", включающей в себя полный цикл от производства семян до поставки мяса на прилавках.

Данная экосистема объединила несколько совместных предприятий с глобальными игроками – лидерами своих отраслей. Это такие компании, как Valmont (США), с которой планируется создание совместного предприятия по производству ирригационных систем, и компания BASS (США), с которой запущено предприятие "KazSeeds" по производству высокопродуктивных и адаптированных к местным условиям семян.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Для экосистемы "Kusto Group" качественные семена, засеянные на орошаемых полях, являются гарантией отличного урожая и служат кормовой базой для бычков, выращиваемых на откормочных площадках KazBeef – производителя мраморной говядины №1 в Казахстане.

"Казахстан имеет огромный потенциал в мясном животноводстве и "Kusto Group" хочет стать одним из лидеров в этом сегменте, внедряя свой собственный опыт, опыт своих партнеров – мировых лидеров и системный подход на каждом этапе. Экосистема Kusto позволит вывести протеиновый рынок Казахстана на новый уровень и даст мультипликативный эффект на всю аграрную индустрию Казахстана, запустив процессы ее трансформации. Мы пришли к пониманию, что без наличия вертикальной интеграции в аграрном секторе возникает большое количество рисков: засуха и семена низкого качества способствуют плохому урожаю, плохой урожай означает слабую кормовую базу, что в итоге выливается в ухудшение качества мяса крупного рогатого скота. Помимо этого, существуют и финансовые риски – почти 80% прямых расходов по производству качественного казахстанского мяса составляют расходы на корма. Плохой урожай означает покупку кормов по высокой стоимости у сторонних компаний, и соответственное увеличение себестоимости мяса, что, в свою очередь, влияет на цену конечного продукта. А мы хотим, чтобы наше казахское мясо было доступно жителям Казахстана и других стран", – отметил Ернур Айдаркин, управляющий директор, компания "Kusto Agro Kazakhstan".

Важно отметить, что "Kusto Group" реализует комплексные, инновационные проекты, которые не просто предлагают потребителю качественную продукцию, но меняют всю инфраструктуру в целом, создавая принципиально новые решения для всего региона пребывания. В области девелопмента в данном случае можно упомянуть жилой комплекс Diamond Island во Вьетнаме или строительство ЖК Koktobe City в Алма-Ате.

"Kusto Group" привлекло к данным проектам множество высококвалифицированных специалистов, которые смогли реализовать комплексный, инновационный подход к решению задач. В итоге продукт компании оказался уникальным как по уровню комфорта, так и безопасности, в частности – сейсмостойкости зданий. Специалисты Kusto смогли задать новый тренд на рынке недвижимости, а теперь готовы завершить свой глобальный проект в аграрном секторе.

На данный момент Kusto вплотную приблизилось к завершению создания полноценного производственного комплекса, в который включены все циклы – от выпуска семян до реализации говядины, соответствующей самым высоким мировым стандартам.

"Наша цель – построить современный завод по производству семян в Казахстане, который будет соответствовать всем установленным современным нормам. Мы хотим, чтобы семена выращивались и продавались в Казахстане. Таким образом, мы сможем выполнить нашу миссию по продвижению Казахстана на передовую линию устойчивого производства продовольствия в этой части мира", – сказал Эдвард Баумгартнер (Edward Baumgartner) глава компании "KAZSEEDS" во время своей презентации "Семена как основа мясной индустрии".

Слабая кормовая база является главным сдерживающим фактором развития животноводства в Казахстане. Стратегия группы предполагает развитие семеноводства через компанию KAZSEEDS, что позволит сделать Казахстан семенным хабом Евразии. Высокосортные семена, не содержащие ГМО, засеянные на орошаемых полях, станут гарантией отличного урожая и корма для сектора животноводства, что обеспечит высокое качество казахстанского мяса.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей