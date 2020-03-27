Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России
За последние пару месяцев рубль обесценился на четверть, а курс доллара с евро выросли до невиданных значений и побили рекорд трагического для отечественной экономики 2014 года. О том, как могут развиваться события с курсом валюты в России, рассказали эксперты.
"До конца весны еще два месяца торгов. В периоды такой высокой волатильности, какую мы наблюдаем сейчас, за такой срок валюта успевает изменить котировки в пределах 20 рублей. Поэтому более уместно рассмотреть несколько сценариев", – рассказал "Утру" председатель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.
"Один из наиболее вероятных: мы сейчас находимся вблизи годовых пиков, и скачков доллара выше 83 рублей уже не будет. В этом случае можно ожидать, что рынок сначала сильно скорректируется вниз, затем будет медленно остывать дальше. В течение апреля доллар опустится ниже 75 рублей или даже пройдет планку 70. К концу мая он уже будет уверенно торговаться в диапазоне 67 – 69 рублей. Для евро, соответственно, получаются уровни с поправкой на среднюю стоимость к доллару самого евро (1,10 единиц): не выше 91 рубля и снижение к лету до 73,5 рублей", – отметил специалист.
Однако есть еще один сценарий, по которому рекордного обесценивания российского "деревянного" мы еще не достигли.
"Максимум по доллару может доходить до 90 или даже чуть выше, по евро, соответственно, – 100 рублей. Снижение валют из-за этого может замедлиться на несколько недель, и целевым минимальным уровнем для доллара в мае станет диапазон 72 – 75 рублей, а по евро 79 – 83 рубля до конца мая", – выразил мнение Салыч.
Самый невероятный сценарий – это возврат к предыдущим значениям.
"Доллар может уйти ниже 65 рублей, евро – к 70 рублям. Это возможно в случае совершенно новых сильных факторов, например, вооруженного конфликта нефтедобывающих стран и, как следствие, перебоев с поставками сырья", – резюмировал экономист.
Точного ответа, что будет с курсом рубля, доллара и евро нет. Ранее эксперты заявили, что деревянный уже не оправится и продолжит свое падение.
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