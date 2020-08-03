Роса сегодня обладает особыми свойствами, гласит поверье

Христианская церковь 4 августа чтит память святой Марии Магдалины, с которой связывают традицию красить пасхальные яйца в красный цвет. По преданию, именно она возвестила о Воскрешении Иисуса Христа. На Руси же 4 августа называли днем Марии Ягодницы из-за поспевавших к этому времени малины, ежевики и черники.

Традиции и обычаи на 4 августа

В этот день было принято ходить в лес для сбора ягод и грибов. Позже из них делали заготовки на зиму – компоты и варенье. Кроме того, было принято 4 августа печь ягодный пирог.

Роса в день Марии Ягодницы считалась целебной. Девушки собирали ее в серебряную посуду и после умывались. Согласно поверью, такой ритуал сулил неземную красоту и долгую молодость. А вот для животных роса 4 августа, наоборот, была опасной. Именно поэтому ранним утром ее стряхивали с травы, чтобы скотина не погибла.

Суеверия и приметы на 4 августа

1. Гроза в этот день обещает большой урожай сена.

2. Если летают светлячки, то 5 августа будет хорошая погода.

3. Рыба посреди дня уходит на дно – к грозе.

Что нельзя делать 4 августа

В день Марии Ягодницы было не принято работать в поле. Считалось, что гроза в этот день может убить. Именно поэтому святой молились и просили ее защитить от несчастий.

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