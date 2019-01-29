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Найдено удивительное свойство секса

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСредство для потенции нашли на грядке
Интимная близость действует не хуже лекарств

Регулярные занятия сексом весьма эффективно борются с гипертонией. 

К такому неожиданному выводу пришли американские ученые, сообщает Daily Mail. Специалисты из Университета штата Джорджия установили, что на следующий день после ночи любви давление у добровольцев, принявших участие в эксперименте, снижалось в среднем на 13%. Медики подчеркивают, что популярные лекарства для борьбы с гипертонией оказывают примерно такой же эффект.

Причем, как отмечают эксперты, чем более приятным для добровольцев был оргазм, тем сильнее снижались показатели давления.

По мнению докторов, секс способствует выработке гормона окситоцина, который активно борется со стрессом, что и ведет к уменьшению артериального давления.

Валентина МАЙОРОВА
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