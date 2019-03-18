Движение - жизнь: раскрыт секрет женского здоровья

Болезни сердца обойдут стороной, если встать с дивана

Чтобы встроенный в человеческое тело насос, который ни на секунду не прекращает качать кровь, работал, надо вести активный образ жизни. Прекрасной половине человечества солидного возраста достаточно не сидеть на месте пять часов, тогда не будет проблем с сердцем.

У тех пожилых женщин, которые придерживаются принципа: движение – это жизнь, – риск патологий сокращается на 42 %, резюмировали американские ученые Сан-Диего. Их выводы опубликованы на странице Daily Mail.

При этом дамам в возрасте необязательно покорять горы и бегать марафоны, хотя это и не запрещено. Достаточно несложных движений: прогулки, в том числе из комнаты в комнату, уборки, даже мытья посуды. Главное – заставить себя подняться из удобного кресла или с дивана. Так что, выйдя на заслуженный отдых, не стоит сидеть на одном месте.

Впрочем, будет эффект и от менее интенсивных нагрузок, пусть и не такой ощутимый. Они сокращают возможность возникновения заболеваний сердца на 22%, которые, кстати, за последние 20 лет заметно отступили.