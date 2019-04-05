Лабораторные испытания подтвердили эффективность новых препаратов

Хмель, придающий популярному слабоалкогольному напитку приятный вкус и цвет, оказался полезен для лечения некоторых видов онкологических заболеваний. Особенно эффективно активные компоненты этого растения борются со злокачественными новообразованиями в печени и кишечнике.

К такому выводу пришли американские ученые из университета Орегона. О том, что ксантогумол, содержащийся в пиве, разрушительно действует на раковые клетки, было известно давно. Однако это вещество действует как фитоэстроген – женский гормон, который может привести к набору лишнего веса. Теперь исследователи открыли два новых компонента, которые, в отличие от ксантогумола не вызывают побочных эффектов.

По словам авторов исследования, новые препараты способствуют снижению массы тела и улучшают биомаркеры метаболического синдрома, отмечается в опубликованной в Science Daily статье.

В Соединенных Штатах колоректальный рак стоит на третьем месте по показателям смертности среди онкологических пациентов. Рак печени находится на пятом месте, причем за последние 40 лет число больных выросло в 3 раза. Поиск новых лекарств для борьбы с этими опасными заболеваниями становится все более и более актуальным, напоминают ученые.