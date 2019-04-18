Мифы о здоровом питании развеяли

Правильные продукты не спасают от инфаркта и рака

В течение восьми лет ученые изучали питание 49 000 женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Первая группа ела овощи, фрукты, а также пищу с низким содержанием жиров и большим содержанием клетчатки. Вторая группа не придерживалась диеты.

Как утверждает издание Der Standard, показатели групп не отличались ни по одному из критериев. Средиземноморская диета, включающая овощи, рыбу и оливковое масло, оказалась также безуспешна.

В первой группе диабетом второго типа заболели 8,8% человек. Среди тех, кто употреблял больше оливкового масла, больных оказалось 6,9%. Абсолютное снижение риска составило 1,9%, что совсем незначительно.

Однако автор статьи не призывает пренебрегать правильным питанием, отмечает Федерал Пресс. Он советует быть осторожнее с мясом, оно увеличивает риск развития рака кишечника. Также не стоит заменять воду газированными напитками, они повышают склонность к диабету.