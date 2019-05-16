Названы неочевидные признаки ракового заболевания

Онкологию легких теперь можно определить по глазам

Рак легких – одно из самых распространенных и коварных онкологических заболеваний. Сначала человек не испытывает никаких подозрительных ощущений, а первые признаки безобидны и напоминают простуду или бронхит: боль в грудной клетке, удушливый кашель, проблемы с дыханием.

Определить онкологию легких на ранней стадии очень сложно, она становится очевидной уже тогда, когда злокачественные клетки поразили весь организм. Однако ученые выяснили, что распознать рак можно с помощью реакций на болезнь у других органов.

Специалисты обнаружили, что у больных с пораженными опухолью легкими уменьшаются зрачки и опухают веки. Поводом обеспокоиться может быть также слабое потоотделение головы. Кроме того, врачи советуют не игнорировать проблемы с горлом: дыхательные органы первыми подвергаются губительному влиянию онкологических образований, и постоянно хриплый голос может быть причиной прогрессирующей болезни, передает VistaNews.

Врачи советуют внимательно подходить к этой проблеме и незамедлительно обращаться к специалистам при обнаружении симптомов. Своевременное обследование организма поможет выявить болезнь на ранней стадии и приступить к лечению.