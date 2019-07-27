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Названы ранние признаки болезни Паркинсона

Фото: www.globallookpress.com
Симптомы поражающей мозг болезни легко заметить, если знать, на что обратить внимание

На развитие недуга указывает целый ряд сигналов организма.

На ранней стадии болезни Паркинсона у человека может измениться почерк. Он становится не таким четким, а буквы уменьшаются.

Больной становится менее чувствительным к запахам. Тревожным признаком являются регулярные запоры. Заболевание негативно влияет на вегетативную нервную систему – отсюда и проблемы с пищеварением и опорожнением кишечника.

Апатия и депрессия – тоже один из поводов обратиться к врачу. Эмоциональная подавленность возникает из-за снижения выработки серотонина и дофамина в организме, которые отвечают за хорошее настроение.

Бесконтрольная дрожь губ или конечностей должны насторожить. Если тело подергивается, когда вы устали или переволновались, к примеру, не стоит быть беспечным.
Следующим признаком недуга медики называют нарушения сна. Кроме того, у страдающих от Паркинсона может возникать ощущение, что тело не слушается, пишет МедикФорум.

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