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Найдена новая причина эволюции человека

Найдена новая причина эволюции человека
Кадр из фильма "Миллион лет до нашей эры"
Умение готовить дало предкам человеку преимущество

Американские специалисты выяснили, что употребление мяса и термическая обработка пищи способствовали эволюции человека. Такой вывод был сделан после анализа слюны современного человека и обезьян – ближайших эволюционных родственников.

Результат показал, что в слюне Homo sapiens есть специфическая смесь белков, а также она более водяниста, – сообщается на Phys.org.

Особенность слюны современного человека в том, что она может модифицировать жиры и лучше расщепляет крахмал. Ученые уверены, что на процесс эволюции повлияло то, что наши предки научились готовить пищу – обработанная еда способствовала изменению состава слюны, что в дальнейшем повлияло на развитие речи.

Дарья ПЕТРОВА
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