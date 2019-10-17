Умение готовить дало предкам человеку преимущество

Американские специалисты выяснили, что употребление мяса и термическая обработка пищи способствовали эволюции человека. Такой вывод был сделан после анализа слюны современного человека и обезьян – ближайших эволюционных родственников.

Результат показал, что в слюне Homo sapiens есть специфическая смесь белков, а также она более водяниста, – сообщается на Phys.org.

Особенность слюны современного человека в том, что она может модифицировать жиры и лучше расщепляет крахмал. Ученые уверены, что на процесс эволюции повлияло то, что наши предки научились готовить пищу – обработанная еда способствовала изменению состава слюны, что в дальнейшем повлияло на развитие речи.