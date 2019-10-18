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Мешки под глазами расскажут о серьезных болезнях

Мешки под глазами расскажут о серьезных болезнях
Фото: pixabay.com
Первым делом следует проверить почки и сердце с сосудами

Темные пятна под глазами – это реакция не только на недосып. Так называемые мешки могут быть тревожным сигналом.

Например, заметный след оставляют болезни почек, сердечно-сосудистой системы и инфекции. Аналогичным образом проходит реакция на обезвоживание организма. А еще кругами под глазами может проявляться аллергия из-за того, что сосуды расширяются от слез и зуда, и низкий уровень гемоглобина, передает Infox.

Впрочем, синяки под глазами могут также передаваться по наследству или приобретаться с возрастом, ведь к старости жировая прослойка истончается, сосуды становятся более заметными, уточняет "Вечерняя Москва"

Ксения АНДРЕЕВА
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