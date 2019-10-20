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Американцы начали изучать технологии пришельцев

Американцы начали изучать технологии пришельцев
Фото: www.pixabay.com
Специалисты нашли материалы внеземного происхождения

Издание The Drive утверждает, что Пентагон заключил контракт с компанией для изучения искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

Отмечается, что специалистам отдали материалы, найденные в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико), где в 1947 году якобы произошло крушение НЛО. Эксперты утверждают, что найденные вещества не относятся ни к одной известной человеку технологии.

Специалисты продолжат исследование.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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