Американцы начали изучать технологии пришельцев

Специалисты нашли материалы внеземного происхождения

Издание The Drive утверждает, что Пентагон заключил контракт с компанией для изучения искусственно созданных физических артефактов инопланетного происхождения.

Отмечается, что специалистам отдали материалы, найденные в городе Розуэлл (штат Нью-Мексико), где в 1947 году якобы произошло крушение НЛО. Эксперты утверждают, что найденные вещества не относятся ни к одной известной человеку технологии.

Специалисты продолжат исследование.