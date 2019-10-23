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Кофе признали опасным напитком в период простуд

Кофе признали опасным напитком в период простуд
Фото: pixabay.com
Любители ароматного черного напитка наиболее уязвимы для вирусов

Кофе выводит воду из организма, что бьет по иммунитету. Следовательно, защитные функции организма снижаются, и человек запросто может подхватить грипп или ОРВИ, объясняют специалисты. 

Поэтому в сезон простуд лучше воздержаться от ароматного напитка и перейти на более полезные морсы и травяные чаи, посоветовал главврач столичной поликлиники. А еще хорошо утолять жажду обычной водой комнатной температуры. 

"Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои", – цитирует медика агентство "Москва". 

Кроме того, подчеркнул он, вирусы атакуют тех, кто не высыпается и живет в стрессе. 

Ксения АНДРЕЕВА
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