Любители ароматного черного напитка наиболее уязвимы для вирусов

Кофе выводит воду из организма, что бьет по иммунитету. Следовательно, защитные функции организма снижаются, и человек запросто может подхватить грипп или ОРВИ, объясняют специалисты.

Поэтому в сезон простуд лучше воздержаться от ароматного напитка и перейти на более полезные морсы и травяные чаи, посоветовал главврач столичной поликлиники. А еще хорошо утолять жажду обычной водой комнатной температуры.

"Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои", – цитирует медика агентство "Москва".

Кроме того, подчеркнул он, вирусы атакуют тех, кто не высыпается и живет в стрессе.