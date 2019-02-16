Полезно не только детям: молочный продукт помогает при гипертонии

Людям с повышенным давлением нужно особенно тщательно следить за питанием

У творога есть целый ряд ценных свойств, уверяют диетологи. Он содержит 12 витаминов.

Тем, кто склонен к повышенному давлению, а также страдает заболеваниями печени и отеками, обязательно надо включить его в рацион. Творог помогает вывести из организма лишнюю жидкость. Кроме того, он особенно полезен для пожилых людей – ведь в нем содержится кальций.

С возрастом ухудшается и обмен веществ, и за фигурой становится сложнее следить. Исправить ситуацию поможет творожная диета. Она нормализует жировой обмен. Этот молочный продукт хорош тем, что его можно употреблять в любое время. Чтобы разнообразить вкус, можно добавлять ягоды или фрукты, рассказала Валентина Спирина в беседе с "Волгоградской правдой".

Диетолог посоветовала внимательно изучить упаковку продукта перед покупкой. Творог должен быть натуральным, без искусственных добавок и консервантов.