Назван доступный продукт для похудения

Употребление растения избавит от проблем с ожирением

Специалисты обнаружили, что морская капуста может помочь желающим сбросить лишний вес.

Отмечается, что этот продукт имеет низкую калорийность, а также альгиновой кислотой, которая благотворно влияет на работу кишечника, избавляя организм от токсинов.

Кроме того, морская капуста является отличной профилактикой диабета, поскольку содержит достаточное количество клетчатки, помогающей регулировать уровень глюкозы, передает МедикФорум.

Однако, врачи отмечают, что перед употреблением этого продукта необходимо проконсультироваться со специалистом, если имеются противопоказания.