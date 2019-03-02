Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Назван доступный продукт для похудения

Фото: www.globallookpress.com
Употребление растения избавит от проблем с ожирением

Специалисты обнаружили, что морская капуста может помочь желающим сбросить лишний вес.

Отмечается, что этот продукт имеет низкую калорийность, а также альгиновой кислотой, которая благотворно влияет на работу кишечника, избавляя организм от токсинов.

Кроме того, морская капуста является отличной профилактикой диабета, поскольку содержит достаточное количество клетчатки, помогающей регулировать уровень глюкозы, передает МедикФорум.

Однако, врачи отмечают, что перед употреблением этого продукта необходимо проконсультироваться со специалистом, если имеются противопоказания.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Россияне остались без майского отпуска

На путешествия нет денег

Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей