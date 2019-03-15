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Какие мужские имена приносят счастье своим владельцам

Фото: www.globallookpress.com
Список мужских имен, которые могут принести успех

Четыре мужских имени, носители которых рождены, чтобы править. Рейтинг для наших читателей составила таролог и ясновидящая Марианна Абравитова

Виктор

Это имя в переводе с латинского означает "Победа" и действительно, как правило, носители этого имени преуспевают на пути к власти и авторитету. Они чаще остальных добиваются успеха в карьере и занимают лидирующую должность, а в дальнейшем со всей ответственностью выдерживают возложенные на них обязательства.

Николай

Значение этого имени в  переводе с греческого – "победитель народов".  Мнение Николая всегда имеет вес и люди готовы за ним пойти. Сила характера, врожденная харизма, умение убеждать, находчивость и ораторские способности делают его лучшим руководителем для любой команды. С таким именем открыты все пути к лидерству открыты.

Владимир

Это славянское имя, значение которого ближе всего к слову "властитель": здесь достаточно вспомнить имя нашего президента. Разумеется, носитель этого имени располагает теми внутренними качествами, которые нужны каждому лидеру. Он умеет стоять на своем и принимать волевые решения.

Александр

В переводе с греческого это имя означает "защитник". Энергетика этого имени располагает к себе людей, Александр способен вести людей за собой и брать ответственность за себя и свою команду, что делает его безусловным лидером в глазах окружающих.

Ранее "Утро" публиковало список мужских имен, которые могут принести несчастье своим владельцам

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

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