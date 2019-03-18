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Известный всем напиток оказался опасен для потенции

Фото: pixabay.com
Пить нужно с умом, предупреждают специалисты

Растворимый кофе способен вызвать расстройство мужского здоровья – к такому неожиданному выводу пришли британские ученые.

Исследования показали, что у мужчин, регулярно употреблявших большие объемы растворимого кофе, постепенно снижалась потенция. Помимо этого, популярный офисный напиток ведет к росту груди и живота, что также не красит представителей сильного пола.

Специалисты объясняют такое действие растворимого кофе тем, что в нем содержатся фитогормоны, которые действуют на организм так же, как женский гормон эстроген. Отсюда и изменения во внешнем виде и ослабление мужской силы, отмечает портал Med-heal.ru.

Эксперты считают, что мужчинам можно пить не более четырех чашек этого горячего напитка в день. При этом сваренный кофе обладает ровно противоположными свойствами – он усиливает либидо и увеличивает потенцию. Правда, врачи считают, что и здесь необходимо соблюдать меру и рекомендуют ограничить дозу двумя чашками свежего кофе в день.

В целом, медики достаточно часто дают советы относительно того, как можно поправить мужское здоровье доступными средствами, отмечая, что правильно подобранный рацион поможет справиться с этой деликатной проблемой.

Валентина МАЙОРОВА
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