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Простой вид спорта оказался самым эффективным способом похудеть

Фото: www.globallookpress.com
Бегать часами на дорожке или в парке необязательно

Самым эффективным видом спорта, который поможет заметно сбросить лишние килограммы, является плавание. Ведь человеку в воде необходимо сопротивляться жидкости и затрачивать много энергии на то, чтобы поддерживать тепло в организме.

Более того, шансы получить травму во время плавания довольно низкие, как и во время скалолазания. Последний вид досуга тоже позволяет худеть, а подъем на стенд затрагивает еще и все группы мышц. Плюсом, как передает Politeka, будет и постоянный адреналин.

Конный спорт и скандинавская ходьба тоже могут сослужить хорошую службу тем, кто мечтает добиться желаемой цифры на весах, не изводя себя в фитнес-зале. Ходьба также более положительно влияет на суставы, чем бег. А от поездок на лошадях улучшается настроение, что позволяет не только сбросить лишний вес, но и избавиться от психологических проблем.

Полина ИВАНОВА
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