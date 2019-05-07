Полоскание зубов оказалось опасным

Британские ученые дали неожиданный совет

Стоматологи из Университета Данди в Шотландии рассказали, как можно наиболее эффективно защититься от кариеса. По мнению шотландских ученых, полоскать рот после чистки зубов не следует.

Если после чистки зубов воспользоваться ополаскивателем, понизится концентрация важного для здоровья эмали фтора, сообщает "МедикФорум". В особенности опасно полоскать зубы перед сном, ведь ночью организм производит значительно меньше слюны, чем днем, фтор смывается медленнее и лучше укрепляет зубы.

Кроме того, стоматологи посоветовали есть поменьше сладкого и регулярно обследоваться у специалистов.

