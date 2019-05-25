Популярный продукт защитит от инсульта

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
271 новости
Ученые вот уже много лет спорят о том, полезно ли каждый день употреблять яйца. Однако некоторые специалисты утверждают, что одно яйцо в течение суток позволит предотвратить инсульт.
Вещества, содержащие в яйцах, не только укрепляют сердце, но и являются отличной профилактикой для здоровья сосудов. Ежедневное применение одного яйца также снижает уровень холестерина.
Как отмечают "Белновости", на 26% снижался во время эксперимента риск появления геморрагического инсульта, а также на 28% смертность от него. На 18% уменьшалась вероятность заполучить другие сердечно-сосудистых заболевания.
Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова