Популярный продукт защитит от инсульта

Есть его можно каждый день

Ученые вот уже много лет спорят о том, полезно ли каждый день употреблять яйца. Однако некоторые специалисты утверждают, что одно яйцо в течение суток позволит предотвратить инсульт.

Вещества, содержащие в яйцах, не только укрепляют сердце, но и являются отличной профилактикой для здоровья сосудов. Ежедневное применение одного яйца также снижает уровень холестерина.

Как отмечают "Белновости", на 26% снижался во время эксперимента риск появления геморрагического инсульта, а также на 28% смертность от него. На 18% уменьшалась вероятность заполучить другие сердечно-сосудистых заболевания.