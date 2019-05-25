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Популярный продукт защитит от инсульта

Фото: www.globallookpress.com
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Есть его можно каждый день

Ученые вот уже много лет спорят о том, полезно ли каждый день употреблять яйца. Однако некоторые специалисты утверждают, что одно яйцо в течение суток позволит предотвратить инсульт.

Вещества, содержащие в яйцах, не только укрепляют сердце, но и являются отличной профилактикой для здоровья сосудов. Ежедневное применение одного яйца также снижает уровень холестерина.

Как отмечают "Белновости", на 26% снижался во время эксперимента риск появления геморрагического инсульта, а также на 28% смертность от него. На 18% уменьшалась вероятность заполучить другие сердечно-сосудистых заболевания. 

Полина ИВАНОВА
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