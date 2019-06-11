Защитный механизм: названа неожиданная причина инсульта

Особое состояние человека приводит и к аутоиммунным заболеваниям

Немецкие ученые выяснили, что хронический стресс негативно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе. В основном, напряжение вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Исследователи объединили данные различных клиник Германии, которые в течение 27 лет следили за самочувствием бтрех часов в день находились в состоянии стресса, чаще обращались за медицинской помощью.

Чтобы спастись от напряженного состояния, организм запускает защитный механизм, но это провоцирует впоследствии появление сердечных приступов, инсульта и аритмии. При этом, как говорится в исследовании, стресс опасен только в хронической форме.

Газета "Вечерняя Москва" отмечает, что стресс провоцирует и аутоиммунные недуги. Это доказал один из экспериментов, в результате которого специалисты выяснили, что если избавиться от этого напряженного состояния, то осложнений можно избежать.