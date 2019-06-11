Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Немецкие ученые выяснили, что хронический стресс негативно сказывается на здоровье в долгосрочной перспективе. В основном, напряжение вызывают проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Исследователи объединили данные различных клиник Германии, которые в течение 27 лет следили за самочувствием бтрех часов в день находились в состоянии стресса, чаще обращались за медицинской помощью.
Чтобы спастись от напряженного состояния, организм запускает защитный механизм, но это провоцирует впоследствии появление сердечных приступов, инсульта и аритмии. При этом, как говорится в исследовании, стресс опасен только в хронической форме.
Газета "Вечерняя Москва" отмечает, что стресс провоцирует и аутоиммунные недуги. Это доказал один из экспериментов, в результате которого специалисты выяснили, что если избавиться от этого напряженного состояния, то осложнений можно избежать.
Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики