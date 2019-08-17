Названы мешающие похудеть привычки

Желающим обрести стройную фигуру надо учитывать несколько аспектов

В погоне за стройной талией худеющие часто забывают, что на избавление от лишних кило влияет не только пища. Специалисты назвали привычки, которые не дают диетам работать эффективно.

Так, одна из них – недосып. Когда недостаток сна входит в привычку, это плохо влияет на метаболизм. Отдых необходимо регулировать и не отрывать ценные часы, чтобы заняться чем-то другим. Когда человек мало или плохо спит, организм начинает накапливать жир, воспринимая это как кризис.

Перед тем, как улечься в постель, комнату нужно проветрить. Кроме того, в слишком теплом помещении жир медленнее перерабатывается в энергию. Специалисты советуют придерживаться температуры не выше плюс 17 градусов в спальне.

Если вы хотите похудеть, пропускать утренний прием пищи не стоит. Завтрак заряжает энергией и пробуждает организм. Кроме того, после правильной еды вам долго не захочется хватать куски чего-нибудь вредного. При этом также снижается риск переедания за обедом и ужином.

Не советуют диетологи есть у телевизора, компьютера или с книгой. Так мы отвлекаемся и съедаем гораздо больше.

Спорт – это очень полезно. Но только не перед сном. Тренироваться интенсивно лучше утром – так легче перерабатываются запасы жира. Вечером же стоит заняться йогой.

Привычка пить зеленый чай тоже неожиданно оказалась в черном списке – в нем больше кофеина, чем в кофе и черном чае, что мешает похудению. Пейте его в первой половине дня, а вечером заварите напиток с мятой, пишет "Домашний очаг".