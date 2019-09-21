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Снег и ветер: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Снег и ветер: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье
Фото: www.globallookpress.com
Осадки продлятся в течение суток

В воскресенье в Москве уже может выпасть первый снег. Об этом рассказали в ГУМЧС РФ по столице.

Отмечается, что в течение дня ожидаются сильные порыва ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха составит всего +3…+5 °C, передает Гидрометцентр.

Специалисты советуют не парковать машину у деревьев и не находиться у слабо укрепленных конструкций, а также обходить рекламные щиты.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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