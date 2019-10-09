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107-летняя женщина поделилась секретом долголетия

107-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Фото: pixabay.com
Долгожительница считает, что газировка продлевает жизнь

Женщина из американского штата Флорида назвала секретом своего долголетия популярную газировку, которую она пьет каждый день.

В начале октября Фрэнсис Брасси отметила 107-й день рождения. В честь торжества в доме престарелых, где она живет, устроили вечеринку и пригласили фотографа, который снял ее в праздничной тиаре, сообщает Tampa Bay Times.

Брасси родилась в 1912 году. Женщина много путешествовала, бывала в Южной Америке и Азии и до сих пор хранит сувениры, которые привезла из поездок в Китай. В 1980 году она перебралась во Флориду, а четыре года назад стала жить в доме престарелых.

Ранее японские ученые выяснили, что быстрый темп ходьбы увеличивает продолжительность жизни.

Карина СИРАЗОВА
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