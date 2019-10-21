Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

О проблемах со здоровьем расскажут ногти

Как на ладони: о проблемах со здоровьем расскажут ногти
Фото: www.globallookpress.com
Трещины укажут на проблемы с ЖКТ

Ухоженные ногти – не просто деталь имиджа, их состояние может многое рассказать о самочувствии человека. Если они пожелтели, в организме не хватает кальция, или развивается грибок. Кроме того, этот симптом может указывать на недостаток витаминов А, Е и D.  Яйца, молочные продукты, рыба, овощи и фрукты помогут исправить ситуацию.

Темные линии на ногтях появляются, если в теле развиваются злокачественные опухоли. Этот сигнал должен заставить сразу же пойти к доктору.

Трещины и бороздки бывают на ногтях у страдающих от гормонального дисбаланса, сахарного диабета, заболеваниях желудочно-кишечного тракта или печени, сообщает "Медик Форум".

Ломкие ногти указывают на сбои в работе щитовидной железы. Ногти синеватого или фиолетового оттенка бывают у людей с больным сердцем. Искривленная ногтевая пластина – симптом дефицита железа в организме. Плохая работа почек и печени приводит к тому, что на ногтях появляются белые поперечные полосы, отмечает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

По первой нитке газопровода топливо уже пустили

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей