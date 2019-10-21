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Ухоженные ногти – не просто деталь имиджа, их состояние может многое рассказать о самочувствии человека. Если они пожелтели, в организме не хватает кальция, или развивается грибок. Кроме того, этот симптом может указывать на недостаток витаминов А, Е и D. Яйца, молочные продукты, рыба, овощи и фрукты помогут исправить ситуацию.
Темные линии на ногтях появляются, если в теле развиваются злокачественные опухоли. Этот сигнал должен заставить сразу же пойти к доктору.
Трещины и бороздки бывают на ногтях у страдающих от гормонального дисбаланса, сахарного диабета, заболеваниях желудочно-кишечного тракта или печени, сообщает "Медик Форум".
Ломкие ногти указывают на сбои в работе щитовидной железы. Ногти синеватого или фиолетового оттенка бывают у людей с больным сердцем. Искривленная ногтевая пластина – симптом дефицита железа в организме. Плохая работа почек и печени приводит к тому, что на ногтях появляются белые поперечные полосы, отмечает "Федерал Пресс".
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