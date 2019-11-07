Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Йод и железо: здоровье сохранит сладкий осенний фрукт

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Некоторым людям следует употреблять сезонное лакомство с осторожностью

В ноябре на прилавках появляется свежая хурма – она нравится и детям, и взрослым. Однако специалисты предупреждают, что ярко-оранжевые плоды надо выбирать с осторожностью – хурма подходит не всем.

Диетолог и фитотерапевт рассказала "Вечерней Москве" о полезных свойствах этих фруктов. По словам эксперта, хурма способствует укреплению здоровья, так как в ней содержится много микроэлементов и витамины А, В и С. Эти вещества особенно ценны осенью, так как они поддерживают иммунитет и нервную систему, помогая в профилактике различных инфекций.

Свежую хурму стоит есть 2-3 раза в неделю, а вот от термической обработки лучше воздержаться. Замороженная хурма сохраняет свои полезные свойства, однако во второй раз не нужно ее замораживать.

Кроме того, в оранжевых плодах есть йод и железо, которые нужны человеку в любое время года. Особенно полезна хурма тем, кто страдает анемией. Эти фрукты обладают антибактериальными свойствами, поэтому их можно есть даже при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Хурма также рекомендуется тем, кто страдает от болезней сосудов и сердца. 

Однако специалист предупредила, что люди, склонные к камнеобразованию в почках, должны воздержаться от употребления хурмы. Эти плоды обладают мочегонным эффектом. Те, кто испытывает проблемы поджелудочной железой, также должны исключить хурму из диеты.

Нутрициолог добавила, что хурма – полезна, но очень калорийна. Ее нельзя есть диабетикам, а здоровым людям можно употребить не более 2-3 штук в день. 


Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей