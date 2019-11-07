Некоторым людям следует употреблять сезонное лакомство с осторожностью

В ноябре на прилавках появляется свежая хурма – она нравится и детям, и взрослым. Однако специалисты предупреждают, что ярко-оранжевые плоды надо выбирать с осторожностью – хурма подходит не всем.

Диетолог и фитотерапевт рассказала "Вечерней Москве" о полезных свойствах этих фруктов. По словам эксперта, хурма способствует укреплению здоровья, так как в ней содержится много микроэлементов и витамины А, В и С. Эти вещества особенно ценны осенью, так как они поддерживают иммунитет и нервную систему, помогая в профилактике различных инфекций.

Свежую хурму стоит есть 2-3 раза в неделю, а вот от термической обработки лучше воздержаться. Замороженная хурма сохраняет свои полезные свойства, однако во второй раз не нужно ее замораживать.

Кроме того, в оранжевых плодах есть йод и железо, которые нужны человеку в любое время года. Особенно полезна хурма тем, кто страдает анемией. Эти фрукты обладают антибактериальными свойствами, поэтому их можно есть даже при заболеваниях и расстройствах желудочно-кишечного тракта. Хурма также рекомендуется тем, кто страдает от болезней сосудов и сердца.

Однако специалист предупредила, что люди, склонные к камнеобразованию в почках, должны воздержаться от употребления хурмы. Эти плоды обладают мочегонным эффектом. Те, кто испытывает проблемы поджелудочной железой, также должны исключить хурму из диеты.

Нутрициолог добавила, что хурма – полезна, но очень калорийна. Ее нельзя есть диабетикам, а здоровым людям можно употребить не более 2-3 штук в день.



